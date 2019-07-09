США одобрили поставку оружия Тайваню на $2 млрд

Кроме того, Пентагон поддержал возможную продажу более 250 ПЗРК Stinger на более чем 223 миллиона долларов.

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

С просьбой продать технику обратились из офиса экономического и культурного представителя Тайваня в США, который выражает интересы непризнанной американскими властями территории.

Всего Тайвань попросил продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулемётов, разные боеприпасы и оборудование к военной технике.

Более того, Пентагон одобрил возможную продажу более 250 ПЗРК Stinger, общая сумма которых превышает 223 миллиона долларов.

— Предлагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе, — приводит ТАСС слова из Пентагона.

Власти Китая неоднократно были против продажи Тайваню американского оружия. Так, в апреле КНР выразила решительный протест против сделки на 500 миллионов долларов.