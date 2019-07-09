Девять станций красной ветки московского метро закроют на неделю

Администрация подземки призывает пассажиров пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями.

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена от станции "Университет" до станции "Коммунарка" будет закрыт на семь дней из-за строительства БКЛ. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

— С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты 9 станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка", — говорится в сообщении.

На время перекрытия будет организовано движение компенсационных автобусов, которые свяжут закрытые станции. Администрация призывает пассажиров пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро, а также альтернативными маршрутами наземного транспорта.

На всех закрытых станциях, а также на "Спортивной", "Университете" и "Парке культуры" будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, а информация о временном закрытии участка Сокольнической линии будет транслироваться в метро.

Как отмечается в сообщении, за указанный срок строители возведут под станцией "Проспект Вернадского" перегонный тоннель Большой кольцевой линии. Ожидается, что работа закрытых станций возобновится 21 июля вместе с открытием метро.