Более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне в Испании

Пожар произошёл 8 июля в промышленной зоне в провинции Барселона (Испания) в результате работы сотрудников с химическими веществами, пострадало 23 человека, сообщает Europa Press.

По данным СМИ, сотрудники промышленного комплекса работали с химикатами, когда двое из них столкнулись, что вызвало реакцию. В результате произошёл пожар.

Служба по чрезвычайным ситуациям Испании подтвердила число пострадавших и уточнила, что все ранения носят лёгкий характер. Впрочем, 11 человек были направлены в больницы.

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