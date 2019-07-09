Эксперт рассказал, почему вырос рейтинг Трампа

Если бы выборы американского президента прошли завтра, у него были бы все шансы победить, считает аналитик.

Рост рейтинга президента США Дональда Трампа во многом обусловлен экономическими успехами, однако сохранить данное преимущество будет непросто, поскольку за год до выборов в американской экономике может произойти много событий, рассказал РИА "Новости" управляющий американским фондом Principal Investors Кайл Шостак.

По данным опроса, который приводит агентство Langer Research Associates по заказу Washington Post и ABC, в начале июля рейтинг Трампа был самым высоким со дня его инаугурации — 44%. Согласно результатам опроса, достичь такой поддержки удалось благодаря экономической политике кабинета президента.

Однако 53% опрошенных всё ещё негативно относятся к Трампу, а остальные 3% затруднились ответить. С момента инаугурации в 2017 году рейтинг одобрения Трампа не превышал 42%. Причём среди тех американцев, которые зарегистрированы в качестве избирателей, доля поддержки ещё выше — 47%. При этом не одобряют политический курс президента 50%.

— У американского избирателя очень короткая память, и за год может произойти немало, — заявил Шостак.

Он также отметил, что, если бы выборы прошли завтра, у Трампа были бы все шансы победить.

— Но в текущих реалиях это, пожалуй, хорошее начало для избирательной кампании, не более того, — добавил аналитик.

Эксперт напомнил, что именно Трамп начал проводить реформы, которые привели к экономическим достижениям. К ним относятся реформы в области налогообложения, увеличения количества рабочих мест, политика в области сохранения ставок ФРС.

Ранее сам Дональд Трамп заявлял, что не готов к поражению на президентских выборах в 2020 году. Более того, он намекнул, что хочет стать вечным лидером США.