СМИ: Правительство предлагает повысить акцизы на вино более чем на 70%

Это аргументируют "необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов... с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции".

Правительство РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, которые повысят акцизы на тихие вина на 72,2%, а на игристые — на 11,1%. Об этом сообщают "Ведомости".

Согласно документу, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина — с 36 до 40 рублей за литр. Проект одобрен кабмином и в скором времени будет внесён в Государственную думу, рассказал изданию пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Повышение сборов аргументировано "необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции", приводит газета комментарий неназванного представителя Министерства финансов.

По данным источника издания в Минфине, поправки также предусматривают возможность для российских виноделов получать налоговый вычет с повышающим коэффициентом за использованный виноград. Также уравниваются ставки акциза на вино и винные напитки без добавления спирта.

Ранее стало известно, что российское правительство рассмотрит возможность введения запрета на импорт грузинских вин и минеральной воды.

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