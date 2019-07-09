Обвинивший Кевина Спейси в домогательствах не смог дать показания в суде

Теперь адвокаты актёра требуют закрытия "полностью сфабрикованного" дела против их подзащитного.

Теперь уже 21-летний Уильям Литтл, обвинивший ранее актёра Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место быть в 2016 году, отказался давать показания, ссылаясь на пятую поправку конституции — право не свидетельствовать против себя. Об этом сообщает CNN.

Как отмечают журналисты, сегодня молодой человек в зале суда должен был пролить свет на судьбу главной улики против актёра — сотового телефона, на котором якобы были доказывающие вину Спейси фотографии. Гаджет загадочным образом "пропал" несколько месяцев назад.

После того как молодой человек отказался отвечать на вопросы, судья усомнился в обоснованности обвинений против Спейси, не вынес никакого вердикта и перенёс слушание. Следующее заседание должно состояться 31 июля. Защита актёра призвала закрыть "полностью скомпрометированное" дело.

Как ранее сообщал Лайф, Кевин Спейси попал в центр скандала из-за обвинений в домогательствах после заявления актёра Энтони Рэппа. Затем в отношении актёра начались расследования по трём изнасилованиям.