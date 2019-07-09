Сотрудника ГИБДД обвиняют в постановке на учёт "распилов" и "конструкторов"

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против сотрудника ГИБДД, который помогал своему знакомому поставить на учёт автомобили, не подлежащие регистрации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— По материалам службы собственной безопасности УМВД России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения ряда должностных преступлений сотрудником полиции в соучастии, — говорится в сообщении.

Как установило следствие, в период с декабря 2018 года по июль 2019 года подозреваемый при соучастии 35-летнего местного жителя, а также других сотрудников полиции внёс заведомо ложные сведения в документы о постановке автомобилей на учёт, зная, что они не подлежат регистрации.

Уголовное дело возбуждено по статьям 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и 292 УК РФ "Служебный подлог". В отношении сотрудника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его сообщник взят под стражу.