Врачи рассказали о состоянии здоровья истерзанной девочки из Ингушетии

Сейчас ожидается демаркация некрозов, при этом маркеры эндотоксикоза значительно уменьшились.

Состояние избитой в Ингушетии девочки стабильно, отрицательная динамика не наблюдается, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

— Из разговора и.о. министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой с лечащим врачом девочки стало известно, что её состояние стабильное, без отрицательной динамики, — сказано в сообщении министерства.

На данный момент ожидается демаркация (отграничивающее воспаление) некрозов, при этом маркеры эндотоксикоза (осложнения вследствие накопления в организме эндогенных токсических веществ) значительно уменьшились.

Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщала, что положительные прогнозы по состоянию девочки не оправдались, однако от операции также решили воздержаться.

Напомним, 4 июля в одну из больниц Ингушетии доставили семилетнюю девочку с признаками истязаний. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней подозревается её тётя. Ребёнка доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где она проведёт несколько недель.