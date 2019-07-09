Названы страны, в которых опасно пользоваться банкоматами

Во время летних отпусков количество хищений с банковских карт уменьшается, но растёт число случаев утраты самих карт.

Сбербанк посоветовал россиянам при посещении Индии, Великобритании, Индонезии, Канады и США быть внимательнее при использовании банкоматов, так как в этих странах большой риск стать жертвой скимминга, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.

— Во всех своих путешествиях, вне зависимости от страны, мы рекомендуем соблюдать простые правила кибербезопасности: не хранить ПИН-код вместе с картой, держать карту в надёжном месте, прикрывать клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода, убедиться в отсутствии рядом с банкоматом подозрительных лиц, не пользоваться банкоматами, которые вызывают сомнения, — отметили в банке.

Последний совет особо актуален для туристов, которые отправляются в Великобританию, Индонезию, Индию, США и Канаду — там риск стать жертвой скимминга (снятия ПИН-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением её копии) наиболее высок.

В банке указали, что во время летних отпусков количество хищений с банковских карт уменьшается, но растёт число случаев утраты банковских карт. А чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери там фиксируется.

Впрочем, эксперты отметили, что банковская карта в поездке всё же нужна, поскольку в случае утери наличных можно будет воспользоваться ею.