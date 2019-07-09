Эксперты прогнозируют дефолт в США в сентябре 2019 года

Налоговые поступления в Штатах возросли лишь на 2–3%, в то время как ожидалось увеличение на 5–6%.

США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре 2019 года из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений. Такие прогнозы следуют из доклада Центра двухпартийной политики.

Согласно оценкам специалистов, в первой половине сентября федеральное правительство "не сможет платить по счетам полностью и своевременно". Как отмечают авторы документа, администрация Вашингтона в ближайшее время должна начать переговоры с Конгрессом США для последующего повышения потолка госдолга.

Налоговые поступления США возросли лишь на 2–3%, в то время как ожидалось 5–6%, пояснил отвечающий за вопросы экономической политики в центре Шай Акабас. В мае эксперты прогнозировали, что дефолт может произойти в октябре.

— Нынешний новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает, — отметил Акабас.

Более того, согласно опубликованному в понедельник докладу Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета за первые девять месяцев 2019 финансового года составил 746 миллиардов долларов. К концу финансового года ожидается, что этот показатель будет не менее одного триллиона. При этом уровень доходов увеличился на 69 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а федеральные расходы возросли на 208 миллиардов.

Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что американский госдолг достигнет 144% ВВП к 2049 году. В начале марта Министерство финансов США воспользовалось "чрезвычайными мерами" для продолжения финансовых операций — из-за того, что страна достигла потолка госдолга, который необходимо повысить законодателям в ближайшее время. Такой выход из ситуации позволит Правительству США временно продолжать платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга.

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