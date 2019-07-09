Грузовик и автобус с пассажирами столкнулись на Кубани

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало семь человек, включая троих детей.

На 1281-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

Согласно предварительной версии правоохранительных органов, водитель автобуса не выдержал дистанции и допустил столкновение со впереди идущим грузовиком.

— За медицинской помощью обратились семь человек, включая трёх детей, — приводит ТАСС комментарий ведомства.

От госпитализации пострадавшие отказались. На место прибыл другой автобус, на котором пассажиры продолжили следование по маршруту.

Ранее стало известно о том, что не менее семи россиян пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии.