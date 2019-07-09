Грузовик и автобус с пассажирами столкнулись на Кубани

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Фото © Pixabay

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало семь человек, включая троих детей.

На 1281-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.

Согласно предварительной версии правоохранительных органов, водитель автобуса не выдержал дистанции и допустил столкновение со впереди идущим грузовиком.

За медицинской помощью обратились семь человек, включая трёх детей,приводит ТАСС комментарий ведомства.

От госпитализации пострадавшие отказались. На место прибыл другой автобус, на котором пассажиры продолжили следование по маршруту.

Ранее стало известно о том, что не менее семи россиян пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии.

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