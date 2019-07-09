Ввод третьей ВПП аэропорта Шереметьево откладывается до сентября

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Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Ввод в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево снова переносится, сообщает "Интерфакс".

— Предполагаемый ввод в эксплуатацию — 1 сентября, — приводит агентство слова собеседника в Росавиации.

Отмечается, что сроки затянулись в том числе из-за необходимости получить разрешение для начала работы полосы.

Представитель воздушной гавани уже подтвердил информацию о сроках открытия ВПП до 1 сентября.

Отметим, третья взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево строится с 2009 года.

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