Психолог рассказал о причинах развития анорексии

Оказать влияние на проявление синдрома может социальная среда, а также генетическая предрасположенность.

Эмоциональная неустойчивость является мощным, но далеко не единственным фактором развития у человека анорексии. Об этом рассказал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов.

Как он пояснил в интервью РИА "Новости", оказать влияние на развитие синдрома может семейная среда. Например, в ситуациях, когда ребёнок видит, что родители озабочены своей внешностью. Кроме того, не стоит забывать про "культ достижений", соперничество. Он отмечает, что само расстройство пищевого поведения, как правило, является попыткой наладить коммуникацию с внешним миром.

Кроме того, Чернов утверждает, что нездоровое отношение к своему телу также навязывается российским обществом. В пример он приводит "комфортное" отношение к своему внешнему виду девушек из Европы, которым личное удобство превыше всего. В противовес им он называет россиянок, для которых внешность часто становится "инструментом достижения цели".

Он заявил, что у анорексии "биопсихосоциальный характер", но, согласно статистике современных исследований, у некоторых людей наблюдается генетическая предрасположенность. Впрочем, по мнению Чернова, даже несмотря на это, для активизации заболевания всё равно нужен мощный психологический импульс.