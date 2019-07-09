Бывшая жена Маккартни отсудила у СМИ "наивысшую" компенсацию

Судебные процессы продолжались почти десять лет, выплаты должны получить ещё 90 человек.

Экс-супруга Пола Маккартни Хизер Миллс рассказала, что получила крупную компенсацию от News Group Newspapers Руперта Мёрдока по делу о прослушивании телефонных разговоров. Сумма выплаты не уточняется, однако Миллс назвала её "наивысшей в истории", сообщает Sky News .

Против медиакорпорации выдвинуты обвинения в прослушивании телефонов и вторжении в личную жизнь. Судебные процессы продолжались почти десять лет. Всего выплаты должны получить ещё 90 человек.

В суде Миллс и её сестра говорили, что замечали странную активность в своих телефонах, а после репортёры и фотографы стали преследовать их в неожиданных местах, узнавая об их планах. News Group Newspapers не взяла на себя ответственность за взлом телефонов истцов, но принесла им "искренние извинения" и обещала выплатить компенсации.

Издание прекратило работу в июле 2011 года, когда выяснилось, что для репортёров обычной практикой являлось прослушивать телефоны не только знаменитостей, но и жертв преступлений и их родственников, а также других простых граждан. Также всплыли случаи подкупа полиции для получения оперативных данных, в том числе конфиденциальных.