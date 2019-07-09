Береговая охрана США сообщила о хакерской атаке на систему судна

Береговая охрана США сообщила о хакерской атаке на компьютерную систему одного из судов и порекомендовала экипажам обновить антивирусное программное обеспечение, сказано в Предупреждении о мерах безопасности на море.

В нём отмечается, что в феврале 2019 года судно подверглось другой серьёзной хакерской атаке, которая повлияла на его компьютерную сеть. В ходе проведённого анализа компьютерной сети судна выяснилось, что кибернападение значительно ухудшило работу ПО и бортовой системы. Таким образом, корабль эксплуатировался с существенными уязвимостями в важных системах управления бортом.

По этой причине Береговая охрана "настоятельно рекомендовала" установить и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.

Ранее Лайф сообщил о кибератаке западных спецслужб на "Яндекс".