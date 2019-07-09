В Роструде рассказали, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Иногда работодатель имеет право не отпустить своего работника в отпуск. Кроме того, работник и сам может отказаться от заслуженного отдыха. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Роструда.

Так, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в этом году может плохо отразиться на нормальной работе предприятия, работодатель может перенести отпуск (с согласия работника) на следующий год. Правда, в таком случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того года, за который он предоставляется.

Кроме того, работодатель может отозвать работника из отпуска. В таком случае неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за следующий год. Перечень обстоятельств, при которых разрешён отзыв из отпуска, законодательно не установлен, работодатель вправе определить их сам.

А вот если работнику не выплатили отпускные вовремя или предупредили о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, то по письменному заявлению работника работодатель обязан перенести отдых на согласованный с сотрудником срок.

В любом случае не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его несовершеннолетним работникам и тем, кто занят на вредной или опасной работе, отмечает издание.

Ранее сообщалось о том, что работодатель не имеет права в одностороннем порядке делить ежегодный оплачиваемый отпуск.

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