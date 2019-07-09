Instagram вводит новые функции для борьбы с травлей в Сети

Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.
Так, одним из нововведений станет искусственный интеллект, способный определять характер лексики, которую использует пользователь. Если подпись будет расценена как оскорбительная, перед публикацией появится окно с вопросом "Уверены ли вы, что хотите публиковать этот контент?".
Ещё одним новшеством станет появление функции "Ограничить", которая будет позволять пользователям скрывать оскорбительные комментарии под своими публикациями.
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