Instagram вводит новые функции для борьбы с травлей в Сети

Одной из инноваций будет искусственный интеллект, определяющий характер лексики, которую использует пользователь.

Социальная сеть "Инстаграм" сообщила о введении новых функций, направленных на борьбу с "онлайн-травлей", сообщается в опубликованном заявлении компании.

Так, одним из нововведений станет искусственный интеллект, способный определять характер лексики, которую использует пользователь. Если подпись будет расценена как оскорбительная, перед публикацией появится окно с вопросом "Уверены ли вы, что хотите публиковать этот контент?".

Ещё одним новшеством станет появление функции "Ограничить", которая будет позволять пользователям скрывать оскорбительные комментарии под своими публикациями.