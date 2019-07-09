В зоне подтопления в Иркутской области обследовано более семи тысяч домов

Родственникам погибших в результате паводка были назначены выплаты по миллиону рублей.

Более семи тысяч домов в зоне подтопления в Иркутской области уже обследованы, остаётся дать заключение ещё по трём тысячам, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра соцполитики, опеки и попечительства Владимира Родионова.

— На затопленных территориях обследовано 7218 домов, надо дать заключение ещё по трём тысячам. У нас на включение в список на получение выплат по утере имущества подано 5680 заявлений, сейчас готовы документы ещё на 2459 человек, — отметил он.

Родственникам погибших в результате подтопления были назначены выплаты по миллиону рублей. На сегодня произведено 13 таких выплат. У двух погибших нет родственников, их будет хоронить муниципалитет.

Напомним, в Иркутской области был введён режим ЧС из-за паводка. По последним данным, жертвами стали 23 человека, двум тысячам потребовалась медицинская помощь.

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