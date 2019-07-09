Нижегородец обвинил "кота-курильщика" в поджоге своей квартиры

В одном из микрорайонов Нижнего Новгорода произошёл серьёзный пожар в многоэтажном доме, начавшийся, по предварительным данным, с непотушенного окурка, принадлежащего коту. Об этом сообщает портал "Выкса.рф".

По информации журналистов, соседи вызвали пожарных, когда заметили возгорание. На место были стянуты пять единиц техники и 17 человек личного состава. Из дома было эвакуировано 14 жильцов, из них трое детей.

Несмотря на предпринятые усилия, в квартире полностью выгорела комната, а сам погорелец отравился угарным газом и был госпитализирован. При этом всё время до приезда медиков мужчина эмоционально доказывал спасателям, что на самом деле курил не он, а его кот. По всей видимости, невнимательный Барсик попросту забыл потушить окурок.