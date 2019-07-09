Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности

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Фото © Pixabay

Почти половина случаев профессиональных заболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

В Роспотребнадзоре рассказали, у работников каких сфер деятельности чаще всего были диагностированы профессиональные заболевания в прошлом году. Комментарий ведомства приводит RT.

Почти половина (47,5 процента) случаев профессиональных заболеваний пришлась на работников предприятий по добыче полезных ископаемых.

На втором месте оказались сотрудники обрабатывающих производств (27,3 процента от случаев, зарегистрированных впервые).

Затем в рейтинге самых пострадавших от профзаболеваний работников идут представители предприятий транспортировки и хранения (10,5 процента), строительства (5 процентов) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9 процента).

Профзаболевания чаще всего диагностируются из-за физических перегрузок работников, производственных травм, отравлений химическими веществами и т.д.

В целом в прошлом году в России было зарегистрировано 5,1 тысячи случаев профессиональных заболеваний. Это на три тысячи меньше, чем в 2013 году.

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