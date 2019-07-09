Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии

В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации журналистов, несмотря на предпринятые властями меры, воды было так много, что она прорвала насыпи и затопила жилые дома и хозяйственные постройки.

В общей сложности наводнение затронуло 43 деревни, оказались покрыты водой 955 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также некоторые дороги.

Наибольший удар пришёлся на округ Джорхат, здесь в зоне затопления оказались шесть тысяч человек. Местные власти организовали лагеря временного пребывания для тех, кто решил покинуть свои дома.

Несмотря на то что уровень воды в Брахмапутре — крупнейшей реке региона — уже достиг опасного уровня, синоптики сообщают, что ливневые дожди могут продолжиться.