Найдены живыми 37 человек, объявленных в розыск из-за подтопления в Приангарье

В результате паводка в регионе было госпитализировано более 450 пострадавших жителей.

Тридцать семь человек, которые ранее были объявлены в розыск в зоне паводка в Иркутской области, обнаружены живыми, сообщает РИА "Новости".

— Тридцать семь человек, ранее заявленных в розыск в зоне паводка, найдены живыми, — приводит агентство комментарий представителя регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что за медицинской помощью за всё время действия режима чрезвычайной ситуации обратились почти 3,3 тысячи человек, госпитализировано 457 пострадавших.

Пропавшими без вести остаются девять человек.

По последним данным, жертвами стихии стали 23 человека.

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