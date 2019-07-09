Две жительницы Красноярска попытались задушить соседку за громкую музыку

Женщины постучали в дверь потерпевшей, а когда она им открыла, напали и повалили на пол.

Две жительницы Красноярска набросились на соседку и пытались задушить её из-за громкой музыки в квартире, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление Росгвардии по Красноярскому краю.

— Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии были задержаны красноярки, пытавшиеся задушить свою соседку, — приводит агентство комментарий Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что конфликт произошёл в одном из жилых домов Октябрьского района Красноярска. Двум соседкам показалась слишком громкой музыка в квартире этажом ниже, они спустились и постучали в дверь, откуда были слышны звуки. Дверь открыла девушка, которую женщины повалили и стали душить. Потерпевшей удалось вырваться и спрятаться в квартире.

Нападавших задержали, в отношении них собран материал по статье 115 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".