Гроздь винограда "римский рубин" продана за $11 тысяч в Японии

Гроздь винограда сорта Ruby Roman ("римский рубин") ушла с молотка сегодня в Канадзаве (префектура Исикава) за 1,2 миллиона иен (около 11 тысяч долларов). Об этом информирует Kyodo.

Покупателем стал владелец частной сети традиционных японских гостиниц.

— Мы сделали ставку в 1,2 миллиона, чтобы отметить двенадцатую годовщину появления данного сорта на местных аукционах, — цитирует его агентство. Гроздь "римского рубина" стала первой проданной в 2019 году.

Виноград сорта "римский рубин" ценится за очень сладкие рубиново-красные ягоды с особым вкусом. Он отличается крупными виноградинами, достигающими размеров мячика для гольфа. Этот сорт вывели на территории Исикавы в 1994 году, а в продажу он поступил только в 2000-х. Всего в этом году в Японии ожидается реализация около 26 тысяч гроздей такого винограда.