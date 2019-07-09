В КНДР выпустили марки с Путиным и Ким Чен Ыном

Марки, посвящённые встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, были выпущены в Северной Корее, информирует в своём фейсбуке Посольство РФ в КНДР.

На странице диппредставительства опубликовано фото марок, одна из них — с изображением лидеров двух государств.

Ким Чен Ын посетил Приморский край в конце апреля, во Владивостоке он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Это был первый контакт двух политиков и первая поездка Ким Чен Ына в РФ с момента его прихода к власти в 2011 году, а также первый зарубежный визит после переизбрания в апреле.