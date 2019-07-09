В Сергиевом Посаде двое местных жителей ограбили работника мясокомбината

Один из злоумышленников, действуя по наводке другого, напал на водителя и оглушил его ударом по голове.

Сотрудники отдела угрозыска МВД по Сергиево-Посадскому району задержали двоих местных жителей в возрасте 28 и 38 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Установлено, что один из злоумышленников, будучи сотрудником предприятия, занимающегося производством мясной продукции, передал своему знакомому данные о водителе, у которого в определённое время будут находиться денежные средства, полученные в качестве оплаты доставленного товара, — рассказала глава пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

По её словам, на следующий день в ночное время второй злоумышленник, находясь на автостоянке мясокомбината в деревне Наугольное, подбежал к водителю и похожим на пистолет предметом нанёс ему удар по голове, после чего похитил около 470 тыс. рублей и скрылся.

Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, установили и задержали подозреваемых. Те пояснили, что похищенное потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленникам грозит срок до 15 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.