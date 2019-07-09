Минобороны РФ показало видео учений пилотов по аварийной эвакуации из самолёта

Также лётчики должны были отработать один из сложнейших элементов – прыжки с парашютом на воду.

На Камчатке экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и истребителей МиГ-31 из состава морской авиации Тихоокеанского флота РФ отработали аварийное покидание самолёта, в ходе которого выполнили прыжки с парашютом в воду. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Отработка аварийной эвакуации проводилась не из непосредственно самолётов, а из вертолёта Ми-8 на высоте около 900 метров. Прыжки в воду являются одной из труднейших стадий подготовки пилотов, они осложняются тем, что лётчик совершает прыжок в полной экипировке.

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