Россияне рассказали, как часто и сколько они оставляют чаевых

Согласно данным опроса, около 18% россиян регулярно поощряют работу обслуживающего персонала, в то время как 12% не делали этого никогда.

Абсолютное большинство россиян — более 80% — по мере возможности стараются оставлять чаевые в путешествиях. Такие данные приводит сервис momondo.ru на основе опроса туристов из различных стран. Согласно полученным ответам, россияне чаще всего ориентируются на качество (26%) обслуживания, этикет страны пребывания (37%) при выборе, платить или нет чаевые.

К дополнительному вознаграждению прибегают в основном люди старших возрастов, при этом качество сервиса, как правило, играет для них не столь существенную роль при принятии решения о вознаграждении. А вот молодые люди в возрасте 18–22 лет практически не платят чаевых. Среди них каждый пятый вообще никогда не делал этого.

По данным сервиса, больше всего россияне в своих привычках платить или нет чаевые похожи на итальянских туристов.

Что касается размера чаевых, то, по мнению четверти опрошенных россиян, платить надо 9–10% от суммы счёта. В то же время пятая часть не готова платить свыше 5–6% от стоимости услуги. 18% и 16% опрошенных готовы оставить на чай сумму в 1–2% и 3–4% соответственно.