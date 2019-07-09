Сегодня москвичей ждёт тёплая погода с дождями и грозами

Сегодня, 9 июля, Москва по-прежнему будет находиться под влиянием североатлантического циклона с умеренным температурным фоном, иногда забрасывая столицу "отдельными массивами кучево-дождевых облаков". Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Так, в Москве на протяжении дня будет облачно, с прояснениями, к вечеру местами возможны кратковременные дожди и даже грозы. Столбики термометров в столице днём поднимутся до +21…+23°, в Подмосковье — +18…+23°.

Ветер западный, 3−8 м/с, при грозе — порывистый. Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 736 мм рт. ст.

Ранее Лайф сообщал, что над европейской частью России нависла нетипичная система циклонов.