Восемь человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса в Азербайджане

По предварительной информации, среди жертв автоаварии есть трое несовершеннолетних.

Как минимум восемь человек погибли и ещё один получил ранения в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовиком на трассе в Масаллинском районе на юге Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

— В результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса погибло восемь человек, в том числе трое детей школьного возраста, — заявили представители ведомства.

По данным Минздрава, ранения получила 24-летняя девушка. В настоящее время она госпитализирована.

На месте трагедии работают экстренные службы, причины аварии устанавливаются.