Далай-лама обвинил Трампа в узком мышлении

Религиозный лидер сделал такое заключение из-за слов главы Белого дома о превосходстве Америки над другими странами.

Далай-лама признался, что в последнее время "критически настроен" к президенту США Дональду Трампу. О причинах этого духовный лидер рассказал на I Международной конференции "Образование человека в третьем тысячелетии", которая прошла в его резиденции в Дхарамсале.

— Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка — на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе. Это узкое мышление, — сказал далай-лама на встрече с философами образования и педагогами из десятка стран мира, включая Россию и США.

К слову, религиозный лидер не в первый раз критикует Дональда Трампа. Ранее Далай-лама XIV заявил, что излишняя эмоциональность американского президента вредит международным отношениям.