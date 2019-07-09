Путин рассказал Стоуну, зачем Порошенко устроил провокацию в Керченском проливе

Глава государства в эксклюзивном интервью режиссёру отмечает, что бывший лидер Незалежной, видимо, всеми способами пытался удержать власть.

В рамках съёмок документального фильма об Украине американский режиссёр Оливер Стоун взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Глава России рассказал о своём отношении к политике официального Киева, о провокации в Керченском проливе и возможном будущем этой страны. Отрывок интервью опубликовал в своём телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьёв.

— Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть, — заявил президент России.

Как сообщал Лайф, оскароносный режиссёр Оливер Стоун и документалист с Украины Игорь Лопатёнок снимают документальный фильм "В борьбе за Украину". В аннотации отмечается, что создатели фильма преследовали цель остановить войну в Донбассе, а также попытаться разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране. Фильм будет представлен широкой публике 19 июля на телеканале "Россия 1".