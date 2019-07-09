В "Роскачестве" назвали самый калорийный бургер

Более того, в пяти видах котлет обнаружили антибиотики, однако эксперты успокаивают и говорят, что ничего страшного в этом нет.

Специалисты "Роскачества" провели исследование бургеров из популярных российских сетей ресторанов McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, "Мираторг", Ketch Up, BB & Burgers, Burger Club, "Мясоroob", Black Star Burger и Jerry Wings. Эксперты выяснили, в каком из 11 образцов больше всего мяса, а в каком — антибиотиков. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В пяти бургерах нашли антибиотики. Так, в "Биг Маке" из McDonalds, "Оригинальном" из Ketch Up и "Классическом" из BB&Burgers был обнаружен тернидазол, в "Шефбургере" из KFC — энрофлоксацин, а в "Классическом King" из "Мясоroob" — офлоксацин. Хорошая новость в том, что концентрация антибиотиков в образцах оказалась крайне низкой.

— Самая большая котлета оказалась у "Шефбургера" из KFC — примерно 52,2% от общего объёма. Самая маленькая — у "Биг Мака", купленного в McDonalds. Её доля составила около 31,6%, — рассказали специалисты лаборатории.

Также эксперты определили энергетическую ценность бургеров на 100 грамм. Самым калорийным из исследованных образцов оказался Black Star Burger весом 296 граммов — 748 ккал. Меньше всего калорий содержится в "Шефбургере" из KFC — 425 ккал на 172,4 грамма.

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