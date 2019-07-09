Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тобольском

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Фото © ГИБДД по Тюменской области

Четыре человека стали жертвами аварии с участием грузовика и легковушки Ford Focus на трассе Тобольск — Вагай Тюменской области. Водителя и ещё одного пассажира иномарки в тяжёлом состоянии госпитализировали. О ДТП со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области сообщает ИА "Уральский меридиан".

<p>Фото © ГИБДД по Тюменской области</p>

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком.

На месте трагедии работают наряды ДПС, руководители ГИБДД Тюменской области и Тобольска, пояснили в ведомстве.

Личности погибших и пострадавших устанавливаются.

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