Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тобольском

Четыре человека стали жертвами аварии с участием грузовика и легковушки Ford Focus на трассе Тобольск — Вагай Тюменской области. Водителя и ещё одного пассажира иномарки в тяжёлом состоянии госпитализировали. О ДТП со ссылкой на УГИБДД по Тюменской области сообщает ИА "Уральский меридиан".

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком.

— На месте трагедии работают наряды ДПС, руководители ГИБДД Тюменской области и Тобольска, — пояснили в ведомстве.

Личности погибших и пострадавших устанавливаются.