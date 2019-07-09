Путин подарил щенка красноярскому школьнику с аутизмом

Это золотистый ретривер, который считается очень умной, ласковой и спокойной собакой.

Двенадцатилетний мальчик из Красноярска Арсений Фёдоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера. Трёхмесячную собаку школьнику передала глава регионального Минобразования Светлана Маковская.

— Арсений, писем главе государства приходит очень много, но он выбрал именно твоё. Ты попросил собаку, чтобы у тебя всегда рядом был верный друг, и он у тебя появился. Уверена, что вы подружитесь и будете проводить вместе много времени, — сказала чиновница мальчику.

Маковская рассказала, что по характеру золотистые ретриверы очень добрые, умные, ласковые, игривые и спокойные собаки. Они славятся особой любовью к детям.

Наталья Федорова, мама Арсения, рассказала Лайфу, что кличку щенку пока еще не выбрали.

— Щенок — девочка, еще имя не успели придумать. Арсений пока еще не очень понял, что ему подарили собаку. Очень много внимания к нему сегодня было. Пока еще привыкает, — рассказывает она Лайфу.

У 12-летнего Арсения есть расстройство аутистического спектра. Мальчик учится в школе по специальной программе и уже перешёл в пятый класс. По словам родителей, он любит играть в компьютерные игры, ездить на велосипеде, плавать и кататься на горных лыжах.

Напомним, что ранее сам Владимир Путин получил в подарок собаку. В Киргизии ему подарили лошадь породы орловский скакун и 6-месячного щенка Шерхана породы среднеазиатская борзая тайган.