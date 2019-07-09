На Урале проверят детсад после жалобы, что ребёнка кормили едой с пола

По словам родителей мальчика, сын рассказал, что его заставили съесть упавшую котлету.

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области проведёт проверку в одном из детских садов Карпинска, где на воспитателя поступили жалобы от родителей. В частности, в одной из местных газет был опубликован материал о 5-летнем мальчике, которого заставили есть с пола еду после того, как он случайно уронил свою тарелку с макаронами и котлетой. По словам родителей ребёнка, их сын съел только котлету.

Как сообщили РИА "Новости" в Департаменте информационной политики региона, отдел образования Администрации Карпинска уже провёл собственную проверку, по итогам которой установил, что воспитатель действительно нарушила должностную инструкцию, а также основные принципы стандарта дошкольного образования, который "направлен на уважение личности ребёнка".

— Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области проведёт детальную проверку по данному факту, — отметила собеседница агентства.

В то же время в муниципальном отделе образования сообщили, что лишь часть данной истории соответствует действительности.

— Никто ребёнка грязной едой не кормил. Если со стороны воспитателя и было нарушение, то только связанное с тем, что она разрешила ребёнку самому сходить за порцией и принести её на стол. Так случилось, что ребёнок запнулся [и уронил тарелку], — добавили в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал о конфликте в одном из частных московских детских садов. Местная жительница обвинила воспитателей дошкольного учреждения в травле её двухлетнего сына.