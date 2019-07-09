"Росконтроль" проверил воду в бутылках: лучшей оказалась самая дешёвая

Самая дорогая вода за 185 рублей оказалась только на четвёртом месте. А на первом — та, что по 20 рублей за литр.

Эксперты союза потребителей "Росконтроль" провели тест бутилированной питьевой воды 7 марок и выяснили, насколько она безопасна и стоит ли своих денег. Вместе с французской водой Vittel в лабораторию отправили отечественные "ВкусВилл", "Святой источник", "Сенежская", "Архыз", "Волжанка" и "Волна Байкала".

Оказалось, что только "Сенежская" и "Архыз" изготовлены по ГОСТу, остальные производители разливают воду по своим техническим условиям, информация о которых на этикетках отсутствует.

Все исследованные товары оказались безопасны и соответствуют микробиологическим и физико-химическим показателям. Однако не все из них оказались полезными.

Первое место заняла вода "Сенежская", она полноценна по минеральному составу, имеет высокое содержание фтора. Правда, эксперты отметили, что она содержит довольно много лития.

Вода из сети магазинов "ВкусВилл" одноимённой марки содержит немного нитратов, а по составу она напоминает родниковую воду, что не отражено маркировкой.

На третьем месте оказался "Святой источник", у которого содержание фтора и кальция не соответствует нормам физиологической полноценности.

Вода Vittel — отличная для употребления без кипячения. А в чайнике от неё может образоваться налёт кальция. Она соответствует маркировке, имеет высокую жёсткость и минерализацию. По жёсткости, содержанию кальция и фтора вода не соответствует нормам физиологической полноценности и имеет незначительный привкус. Это самая дорогая вода среди проверяемых.

"Волна Байкала" делит четвёртое место с французской дорогой коллегой. В ней содержание бикарбонатов выше заявленного значения на 20 мг/л. Общая минерализация соответствует маркировке лишь с учётом погрешности метода испытаний.

Есть замечание к воде "Волжанка". Фактическое содержание фторидов в 5 раз ниже, чем требуется для воды высшей категории качества и указано в маркировке.

В "Архызе" оказалось недостаточно фтора, и он на пятом месте. Хлоридов почти в 2 раза больше, чем должно содержаться в воде из этой скважины.

За этот месяц "Росконтроль" уже успел проверить на качество и назвал лучшие сушки к чаю и рассказал, в кофе каких брендов в составе ненужные злаки и цикорий.