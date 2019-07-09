Врач предупредил любителей ходить босиком об ожогах, инфекциях и травмах

А вот прогулка по чистой траве или морскому песку, наоборот, приветствуется.

Ходьба босиком, от английского "барефутинг", набирающая в последнее время популярность среди москвичей, может стать причиной серьёзных инфекций, травм и ожогов от раскалённого асфальта.

— В людском потоке вам элементарно может кто-то наступить на ногу, не защищённую обувью. Особую опасность представляют прогулки босиком для диабетиков. Дело в том, что раны, возникающие у таких больных на нижних конечностях, очень сложно залечиваются, — передаёт АГН "Москва" слова специалиста столичного Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Врач также предупредил, что улицы города никто не дезинфицирует, из-за дождей на дороги попадают сточные воды, поэтому есть большой риск подцепить опасную инфекцию.

А вот ходьба босиком по чистой траве или морскому песку, по словам специалиста, наоборот, приветствуется. Во-первых, так можно натренировать мышцы ступней, во-вторых, это стимулирует нервные окончания и сосуды, что в целом благоприятно влияет на общее состояние здоровья.

Ранее Лайф рассказывал, какую опасность представляет для женщин замена кроссовок на шпильки в течение дня.