Названы главные способы похищения денег с банковских карт россиян

Часто пострадавшие сами передают злоумышленникам собственные данные и информацию по счётам.

Почти в каждом третьем случае россияне становятся жертвами кибермошенников из-за собственной беспечности. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые приводят "Известия".

Согласно статистике банка, 29% всех обманутых граждан стали жертвами мошенников из-за своей низкой осведомлённости и неосторожности. В 27% случаев кража происходила из-за утери гаджета, к которому была прикреплена банковская карта. А третьим по "популярности" способом кибермошенничества названа кража самих карт (11%).

— Цифра 29% говорит, к сожалению, о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами... Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счёту, — прокомментировала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что эксперты обнаружили новый вирус-вымогатель, который требует от пользователей выкуп в биткоинах, эквивалентный $2500.