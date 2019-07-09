Самолёт ВВС Британии провёл разведку у Черноморского побережья России

Самолёт ВВС Великобритании Bombardier Global Express Sentinel R.1 провёл разведку в районе Новороссийска. Радиоразведчик заметили в 61,3 километра от береговой линии. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
05:20 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 9 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, бортовой номер #ZJ694 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7308, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺.#RAF pic.twitter.com/4dEuhYWNi1
Далее он приблизился к берегу в районе Севастополя. Расстояние составляло около 100 километров.
В начале июля Лайф сообщал, что стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk ВВС США провёл разведку у западной границы РФ. Его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram