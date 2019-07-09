Самолёт ВВС Британии провёл разведку у Черноморского побережья России

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Фото © Flickr/joolsgriff

Самолёт ВВС Великобритании Bombardier Global Express Sentinel R.1 провёл разведку в районе Новороссийска. Радиоразведчик заметили в 61,3 километра от береговой линии. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Далее он приблизился к берегу в районе Севастополя. Расстояние составляло около 100 километров.

В начале июля Лайф сообщал, что стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk ВВС США провёл разведку у западной границы РФ. Его заметили между Калининградской областью и Белоруссией.

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