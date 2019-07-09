Мужчина убил знакомого заточкой у кафе в Москве

По версии следствия, злоумышленник нанёс приятелю не менее одного удара в область грудной клетки.

В Москве задержали мужчину, который в ночь на 8 июля убил знакомого заточкой во время конфликта около кафе. Об этом сообщает столичное Главное следственное управление СКР.

— Мужчина... совершил убийство знакомого, умышленно нанеся ему не менее одного удара в область грудной клетки металлическим предметом с заточенным острым концом, — уточнили в пресс-службе.

Согласно версии следствия, злоумышленник напал на приятеля на почве личных неприязненных отношений. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 25-летний житель Башкирии зарезал всю свою семью и сдался полиции.