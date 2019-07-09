Ветеринары рассказали, какой корм для голубей смертельно опасен

Если зерновые будут им на пользу, то молочные продукты способны привести к гибели птиц.

Ветеринары советуют горожанам не кормить голубей чёрным хлебом, мясом, рыбой, молочными продуктами и сладостями. Дело в том, что эти птицы могут переваривать только растительную пищу. А названные продукты приведут к брожению в желудке, нарушению обмена веществ и смерти.

— Питание голубей должно быть сбалансированным. Давать можно зерновые культуры, такие как ячмень, пшено, просо, кукурузу и минеральную и витаминную подкормки, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы столичного комитета ветеринарии.

Специалисты отметили, что птиц следует кормить и влажным кормом. Например, тёртыми морковью и яблоками. В холодное время года владельцы голубятен должны давать птицам тёплую воду и обеспечить вентиляцию. Также стоит внимательно следить за состоянием кормушек — они должны быть постоянно чистыми, сухими. Высокая влажность может привести к возникновению плесени и инфекций.

Ранее Лайф сообщал, что мэр Магадана пригрозил горожанам штрафами за кормление голубей. А сегодня стало известно, что горожан уже предупреждают об их введении.