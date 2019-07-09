Названы самые богатые российские чиновники и депутаты

Общий размер задекларированного дохода всех 100 участников рейтинга составил 71 миллиард рублей.

Журнал Forbes составил очередной рейтинг самых богатых российских госслужащих и депутатов. Лидером списка стал депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов. Он же является основателем группы компаний "Владимирский стандарт". Согласно данным издания, в 2018 году доход Антова составил почти 10 миллиардов рублей.

Вторая строка в рейтинге — за вице-председателем Законодательного собрания Челябинской области и совладельцем компании "Южуралзолото" Константином Струковым. Его прошлогодний доход журнал оценил в 4,4 миллиарда рублей.

Замыкает тройку лидеров депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, он же владелец кондитерской фабрики "Славянка". Его доход составил в 2018 году 2,84 миллиарда рублей.

Как сообщал Лайф, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года.