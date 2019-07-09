В Магадане ввели большие штрафы за кормление голубей

В мэрии считают, что это позволит снизить ущерб от птиц статуям и высаженным цветам.

Мэрия Магадана по всему городу размещает таблички, в которых горожан предупреждают о штрафе за кормление голубей. Он составит от 2,5 до 5 тысяч рублей, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на представителя муниципалитета.

— Мы устанавливаем соответствующие таблички в разных районах Магадана. Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал, что мэр Магадана Юрий Гришан инспектировал одну из площадей города, и ему доложили, что только что высаженные рядом с супермаркетом цветники разорили птицы.

Тогда Гришан заявил, что кормление голубей приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства.