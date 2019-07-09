Мэй поддержала посла Британии, с которым отказался иметь дело Трамп

Дипломат вызвал гнев американского лидера, предсказав в переписке с английским кабмином "позорный" конец карьеры Трампа. Сообщения утекли в Сеть.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила "полную поддержку" британскому послу в США Киму Дэрроку, с которым американский президент Дональд Трамп отказался иметь дело. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

— Мы ясно дали понять США, как прискорбна для нас эта утечка. Утечка выборочных выдержек не отражает близость и уважение, которые есть в наших отношениях, — цитирует сообщение офиса Мэй телеканал Sky News.

Лондон напомнил, что важно, чтобы послы "могли давать честные и откровенные оценки политики в своей стране".

Напомним, Дэррок называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным" в дипломатических телеграммах, адресованных Правительству Британии. В сообщениях посол предсказывал, что карьера американского президента "может закончиться позорно". После утечки дипломатической переписки в Сеть Трамп заявил, что Вашингтон "больше не будет иметь дела" с британским послом.