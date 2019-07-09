Далай-лама раскрыл секрет "лучшего транквилизатора"

По его мнению, страх, гнев, зависть, себялюбие и привязанность мешают достигать состояния покоя.

Далай-лама на первой международной конференции в Дхарамсале "Образование человека в 3-м тысячелетии" поделился рецептом "лучшего транквилизатора".

— Многие десятилетия я тренирую ум, достигая состояния покоя. Благодаря состраданию и альтруизму. Это — лучший транквилизатор, — рассказал далай-лама.

По его словам, прежде чем заниматься "гигиеной" эмоций, нужно чётко понимать, как устроена система нашего ментального сознания.

— Если человек всё это будет знать, тогда не понадобятся транквилизаторы. Сегодня людям не хватает знания, чтобы сохранять покой ума. Его нарушают страх, гнев, зависть, себялюбие, привязанность, — объяснил духовный лидер.

Забота о собственном счастье, утверждает далай-лама, проявляется через заботу о других. Он считает, что лучшие мудрости на этот счёт содержатся в трудах древних буддийских философов Индии.

Ранее далай-лама признался, что "критически настроен" к президенту США Дональду Трампу.