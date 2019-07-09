Далай-лама раскрыл секрет "лучшего транквилизатора"

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Далай-лама. Фото © Dalai Lama

По его мнению, страх, гнев, зависть, себялюбие и привязанность мешают достигать состояния покоя.

Далай-лама на первой международной конференции в Дхарамсале "Образование человека в 3-м тысячелетии" поделился рецептом "лучшего транквилизатора".

Многие десятилетия я тренирую ум, достигая состояния покоя. Благодаря состраданию и альтруизму. Это — лучший транквилизатор, — рассказал далай-лама.

По его словам, прежде чем заниматься "гигиеной" эмоций, нужно чётко понимать, как устроена система нашего ментального сознания.

Если человек всё это будет знать, тогда не понадобятся транквилизаторы. Сегодня людям не хватает знания, чтобы сохранять покой ума. Его нарушают страх, гнев, зависть, себялюбие, привязанность, — объяснил духовный лидер.

Забота о собственном счастье, утверждает далай-лама, проявляется через заботу о других. Он считает, что лучшие мудрости на этот счёт содержатся в трудах древних буддийских философов Индии.

Ранее далай-лама признался, что "критически настроен" к президенту США Дональду Трампу.

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