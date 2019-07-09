Пропал муж сбежавшей с миллионами кассирши

Уже сутки Марат Хайруллин, который проиграл украденные деньги в азартные игры, не выходит на связь.

Сотрудники правоохранительных органов потеряли супруга Луизы Хайруллиной, которая была арестована по подозрению в хищении 23 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка, где работала. По данным "Вестей", Марат уже сутки не выходит на связь.

Мужчину отпустили домой после допроса с условием, что он должен отметиться в отделе полиции в Салавате, но там он якобы так и не появился. Есть версия, что Марат Хайруллин направился в Москву для участия в ток-шоу на одном из федеральных телеканалов.

Ранее мужчина заявил, что проиграл всё украденное в азартных играх и хочет объявить сбор средств, чтобы жена не села в тюрьму.