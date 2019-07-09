Пермяк напал с ножом на кассиршу за отказ обслужить вне очереди

Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело. Пострадавшую госпитализировали.

В Перми мужчина с ножом напал на кассира супермаркета. Он нанёс ей несколько ударов, а после спокойно вышел из магазина. Примечательно, что злоумышленник не взял деньги из кассы. Видео нападения появилось в группе "Пермь активная" в социальности сети "ВКонтакте".

Как выяснилось позже, это была месть обиженного покупателя. Пользователи соцсетей рассказали, что нападавшим оказался обычный покупатель. За день до происшествия кассир не обслужила его вне очереди.

Сразу после нападения мужчину задержали очевидцы, они вызвали полицию. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Против него уже возбудили уголовное дело. Пострадавшую госпитализировали и сделали операцию.

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