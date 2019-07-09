В курганской поликлинике уже две недели идёт "дождь" из нечистот

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С протекающей с потолка канализацией пытаются бороться с помощью тряпок и вёдер.

В Кургане в поликлинике на улице Коли Мяготина на протяжении двух недель с потолка течёт канализация, сообщает URA.RU. Агентство приводит комментарии пользователей соцсетей. Они рассказали об отвратительном запахе, который разносится по коридорам.

Женская консультация на Коли Мяготина. Периодически начинает бежать вода сверху, видимо, по мере смыва этажами выше. Запах соответствующий, — приводит издание слова анонимного комментатора.

Сотрудница медучреждения рассказала агентству, что протечка произошла в одной из квартир над медучреждением и туда просто не могут добраться. Она выразила надежду, что ситуация изменится после публикации в СМИ.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте, когда жилой дом затопило нечистотами, а всё потому, что кто-то из жильцов смог смыть в канализацию целый матрас.

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