В курганской поликлинике уже две недели идёт "дождь" из нечистот

С протекающей с потолка канализацией пытаются бороться с помощью тряпок и вёдер.

В Кургане в поликлинике на улице Коли Мяготина на протяжении двух недель с потолка течёт канализация, сообщает URA.RU. Агентство приводит комментарии пользователей соцсетей. Они рассказали об отвратительном запахе, который разносится по коридорам.

— Женская консультация на Коли Мяготина. Периодически начинает бежать вода сверху, видимо, по мере смыва этажами выше. Запах соответствующий, — приводит издание слова анонимного комментатора.

Сотрудница медучреждения рассказала агентству, что протечка произошла в одной из квартир над медучреждением и туда просто не могут добраться. Она выразила надежду, что ситуация изменится после публикации в СМИ.

Ранее Лайф рассказывал об инциденте, когда жилой дом затопило нечистотами, а всё потому, что кто-то из жильцов смог смыть в канализацию целый матрас.