В МВД Кабардино-Балкарии начались увольнения из-за ОПГ взяточников

Ряд фигурантов дела отстранены от занимаемых должностей, некоторым руководителям объявлены строгие выговоры.

Волна увольнений началась в МВД Кабардино-Балкарской Республики после того, как Следственный комитет России предъявил обвинения в должностных преступлениях 15 сотрудникам ведомства. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе МВД по КБР.

— В отношении некоторых руководителей внесены предложения о целесообразности их дальнейшего пребывания в органах внутренних дел. По факту возбуждения следственными органами уголовного дела два сотрудника ведомства уже уволены со службы по отрицательным мотивам, — уточнил представитель пресс-службы.

Кроме того, ряд фигурантов дела отстранены от занимаемых должностей, решается вопрос об их увольнении со службы. Некоторым руководителям объявлены строгие выговоры и предупреждения о неполном служебном соответствии.

Накануне стало известно, что СК предъявил 15 сотрудникам МВД КБР обвинения в организации и участии в ОПГ. Согласно версии следствия, фигуранты дела получили взяток на сумму не менее 42 миллионов рублей.